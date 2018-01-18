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Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuklar' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuklar' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 'hamile çocuklar ve eksik bildirime' ilişkin haberin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma talimatı verilip müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 19:50 - Güncelleme: 18-01-2018 00:47

Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığı iddia edilmişti. Bu kayıtların ise polise bildirilmediği iddiası haberlere konu olmuştu.

Bugün gündeme oturan haberin ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili “Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Haber daha önce şikâyete konu olmuş, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Medeni kanunun ilgili hükümleri, "Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.", "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir: 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır.

İddia doğruysa büyük skandal! 39'u Suriyeli 115 çocuk hamile

 Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2018 20:12 neden siniflam,aya giderek atese benzin dokuyorsunuz hepsi bizim cocuklarimiz sonucte

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