Sağlık Bakanlığı’ndan grip açıklaması artan vakalar normal mi?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre grip (influenza), genellikle ekim ayından başlayarak mart sonu nisan başına kadarki dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyor. Bu aylarda hasta sayısında belirgin bir artışın beklendiği ancak bunun bir salgın olarak değil, mevsimsel grip hastalığının aktif dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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