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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş Deniz Baykal açıklaması! Durumu nasıl?..

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş Deniz Baykal açıklaması! Durumu nasıl?..

'Her şeyin yolunda gittiğini sanarken aslında çok kötü olayların yaşanıyor" iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı eski CHP lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı... Baykal'ın sağlık durumu nasıl?..

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 17:10 - Güncelleme: 10-04-2018 17:10

GEÇİRDİĞİ beyin kanaması sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan ve Almanya'da tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönen Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında 'her şeyin yolunda gittiğini sanarken aslında çok kötü olayların yaşandığını' iddia etmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi gören Baykal'ın fizik tedavisinin aktif katılımı ile devam ettiği ve sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi.

Şu an için hayati herhangi bir durumun mevcut olmadığı ve günlük aktivitelerini yerine getirebildiği ifade edilen Baykal'ın, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği kaydedildi.

'Her şey yolunda sanarken aslında çok kötü şeyler yaşanmış'

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