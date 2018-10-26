Sağlık Bakanlığı personel alımı TC ile kura sonuç görüntüleme

Sağlık Bakanlığı’nın kurayla personel atamaları bugün de devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek bazı personellerin atama işlemleri 25 Ekim Perşembe günü başlamıştı. Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası ise bugün gerçekleştirilecek. Peki, hangi illerin kura sonuçları açıklandı? Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?

25 Ekim 2018 tarihinde başlatılan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine sürekli işçi alımı için kura çekimi süreci henüz tamamlanmadı. Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kura çekilişi ardından gözler temizlik görevlisi atamalarına çevrildi. Peki, temizlik görevlisi kura çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün hangi illerin kura çekilişi yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonuçlarında son durum

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KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANAN İLLER: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklandı.

BUGÜN HANGİ İLLERİN KURA ÇEKİLİŞİ VAR: Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçlarının dün olduğu gibi bugün de 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden erişime açılması bekleniyor.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.