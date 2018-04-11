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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 KPSS 2018/4 kadro dağılımı tablosu

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 KPSS 2018/4 kadro dağılımı tablosu

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı 9 bin personel alacağını duyurmasının ardından tercih kılavuzunu yayınladı. 2018/4 KPSS Sağlık Personeli alımı için tercih kılavuzu haberimizde. Başvurular 18 Nisan’da bitecek. 6 bin 845’i lisans mezunu, 829’u onlisans mezunu toplam 9 bin sağlık personeli alınacak işte başvuru şartları...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 16:15 - Güncelleme: 11-04-2018 16:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık bakanlığı toplam 9 bin personel alacağını verdiği ilanla duyurmuştu. 2018/4 KPSS Sağlık Personeli alımı için tercih kılavuzu yayımlandı. 6 bin 845’i lisans mezunu, 829’u onlisans mezunu toplam 9 bin sağlık personeli ÖSYM KPSS 2018/4 tercih kılavuzuna göre başvurular 18 Nisan'da sona erecek. Haberimizden sağlık personeli alımı tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

2018/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Sağlık personeli alımı 2018/4 tercih kılavuzu yayımlandı. İşte ÖSYM’den yapılan duyuru;

“Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.
 Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2018/4 sağlık personeli alımı için lisans alanında 6 bin 845 kontenjan verildi. Önlisans için 829 olurken, ortaöğretim için ise bin 326 kontenjan ayrıldı. Hemşire; lisans mezunu 5 bin 582 hemşire, ortaöğretim mezunu 950 hemşire olmak üzere toplam 6 bin 532 hemşire alımı en çok kontenjan ayrılan branş oldu.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK: Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu tercihler 11 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve 18 Nisan 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar tercihlerini kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesindeki aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

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