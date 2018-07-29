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Sağlık Bakanlığı o doktoru açığa aldı

Sağlık Bakanlığı o doktoru açığa aldı

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında doktorla tartıştığı için polis tarafından gözaltına alınan ardından da yaşamını yitiren Yusuf Topal ile ilgili açılan soruşturmada Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 18:35 - Güncelleme: 29-07-2018 18:35

Sağlık Bakanlığı, Giresun’da, Yusuf Topal’ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık polisleri çağıran hekimin açığa alındığını duyurdu…

Olaya adı karışan doktorun açığa alındığının belirtildiği açıklama şöyle:

Giresun'da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 29 Temmuz 2018 19:43 YARIN BIRGÜN OLAY POLISLERIN BERAATI ILE SONUCLANIR.BIZ BU MASALI HEMEN HEMEN HERGÜN DUYUYORUZ.

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