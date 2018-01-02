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Sağlık Bakanlığı HIV'li hasta için soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı HIV'li hasta için soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığınca, HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonuç Sağlık Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 18:01 - Güncelleme: 02-01-2018 18:01

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'da bir hastanede HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddiası için 'Tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz' ifadesi kullanıldı.

Bazı basın yayın organlarında "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan habere ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı bildirildi.

'DAVRANIŞLARI TASVİP EDİLMİYOR'

Kurulun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yorgo 02 Ocak 2018 20:21 Allah yardımcısı olsun anneyede bebegede doktorada

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