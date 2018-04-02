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Sağlık Bakanlığı 2018/1 KPSS atama branş tablosu

Sağlık Bakanlığı 2018/1 KPSS atama branş tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı duyuruya göre yaklaşık 20 bin kişiyi atayacak. Doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli, perfüzyonist, psikolog, gibi branşlara atama yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı 2018 KPSS/1 puanı ile atama yapılacak branşların tablosunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı atamaları tarihi ve başvuruları hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:35 - Güncelleme: 02-04-2018 11:00

Sağlık Bakanlığı atamaları, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartlar neler, kimler atanacak sorularının henüz net bir cevabı yok.Yaklaşık 20 bin sağlıkçı ataması yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, atama haberleri ile ilgini henüz net bir açıklamaya yapmadı. Yani sağlık bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru süreci belli değil. Netleştikçe tüm gelişmeleri buradan paylaşacağız.

20 bin atama yapacak olan Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda atama yapacağını bir taplo ile yayınladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve uğraşı terapisti (ergorerapist), odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyal çalışmacı istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı duyuru sayfasında verilen tablo:

Bakanlığı personel alımına ilişkin veriler bugün yayınlandı. Kontenjanların dağılımıyla ilgili yayınlanan listede6 bin 845'i lisans, 829'u önlisans, bin 326'sı ise ortaöğretim olmak üzere toplamda 9 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Personel alımıyla ilgili gelen bilgilere göre 6 bin 532 hemşire, 997 ebe alımı gerçekleşecek.

19 BİNİ İŞÇİ, 27 BİNİ SÖZLEŞMELİ 10 BİNİ DOKTOR 56 BİN KİŞİ ALINACAK: Sağlık BakanıAhmet Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPACAK BAKALIKLARIN BAŞINDA GELİYOR: Sağlık Bakanlığı 2018 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen görüşmeleri esnasında Sağlık Bakanlığına alınacak personel sayısı da gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı en çok personel alımı yapılacak bakanlıklar arasında yer almaktadır. Alınacak personel kadroları içerisinde Sağlık Denetçisi, Mühendis, Uzman, Tekniker, Şehir Plancısı, Sosyolog, Avukat, İmam-Hatip, İç Denetçi, Eğitim Uzmanı, Şoför, Memur, Veteriner Hekim, Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Aşçı, Hizmetli, Diş Protez Teknisyeni, Laborant gibi kadrolarda alım yapılacak.

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