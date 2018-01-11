Sağlık bakanından korkutan açıklama! Türkiye'de görüldü

Zika virüsünün Türkiye'de yeni görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'zika virüsü' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" dedi.

Demircan, antibiyotik kullanımına ilişkin ise, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız" ifadelerini kullandı.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR: İlk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanları'nda ortaya çıkan virüsün Afrika ve Asya'da da görüldüğü biliniyor. Ancak, geniş coğrafyalara yayılması, Batı yarı kürede Mayıs ayında yayılarak, Brezilya'da virüsün "patlamasıyla" gerçekleşti. Brezilya'da salgın şeklinde ilk kez 2015 yılının mayıs ayında görülen Zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü Aedes'in Kanada ve Şili hariç, Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde görüldüğü kaydedildi. Zika virüsü sivrisineklerden insana bulaşıyor ve sıtmada olduğu gibi hasta insandan alınan kan sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yayılıyor.

SAKAT DOĞUMLARA NEDEN OLABİLİYOR

Zika virüsü, özellikle gebe kadınlara bulaşırsa sakat doğumlara neden oluyor. Bebeklerde beyin deformasyonu yapan virüs nedeniyle sadece Brezilya'da mikrosefali hastalığı ile yani kafaları anormal küçüklükte doğan bebek sayısı 4 bini aşmış durumda. Mikrosefali ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük oluyor.Mikrosefali ilerde düzelebilecek bir hastalık değil, doğumsal bir problem.Bebek ölümlerine de sebep olan virüsün, salgın kaynaklı ölüm oranlarını arttırmasından endişe ediliyor. CNN'e göre, Brezilya'da şu ana kadar 51 bebek virüs nedeniyle öldü.