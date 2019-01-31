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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç stoklarıyla ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç stoklarıyla ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç stoklarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Koca son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığının tespit edildiğini ve denetimlerin artırılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 16:21 - Güncelleme: 31-01-2019 16:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." dedi.

Stokçuluk yapanlarla ilgili cezaların artırılacağını belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde denetimi daha yoğunlaştıracağımızı, kapatma dahi ciddi müeyyidelerin olacağını söylebilirim.  Vatandaşımızı ilaçsız bırakmamakta kararlıyız önümüzdeki günleri ilacı stok ederek piyasaya vermeme gayreti içinde olanları asla affetmeyeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, geri ödeme listesine alınan SMA ilaçlarının şubat ayı başında piyasaya verileceğini de söyledi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, döviz kurundaki değişkenliğin ilaç fiyatlarına da zam olarak yansıyacağını açıklamıştı. Zamlı fiyatların 20 Şubat'ta geçerli olacağını belirten Neşet Gündüz, bunun fırsatçılığı da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Son iki haftada ilaç almak için eczaneye giden hastaların, stoklarda ilaç kalmaması nedeniyle, muadil (eşdeğer) ilaçlar aldığını ifade eden Neşet Gündüz, "En büyük sorun kanser ilaçlarının da bulunamıyor olması. Eczacılarımız, kendilerinin hasta ile karşı karşıya getirildiğini savunarak, bu durumdan kendilerinin de şikayetçi olduklarını ifade ediyor" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 16:46 Sağlık işinde siyaset oy hesabı yapılmaz bu ilaç stokculara ağır cezalar verin.gerekirse hapse atın.

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Fahrettin Koca
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanı olan Dr. Fahrettin Koca kimdir aslen nereli? Medipol Hastaneleri'nin sahibi olan Fahrettin Koca, Erdoğan ailesinin de doktoru işte yaşam biyografisi:  Fahrettin Koca aslen Konyalı. İngilizce bilen Fahrettin Koca, evli ve dört

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