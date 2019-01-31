Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç stoklarıyla ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak." dedi.

Stokçuluk yapanlarla ilgili cezaların artırılacağını belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde denetimi daha yoğunlaştıracağımızı, kapatma dahi ciddi müeyyidelerin olacağını söylebilirim. Vatandaşımızı ilaçsız bırakmamakta kararlıyız önümüzdeki günleri ilacı stok ederek piyasaya vermeme gayreti içinde olanları asla affetmeyeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, geri ödeme listesine alınan SMA ilaçlarının şubat ayı başında piyasaya verileceğini de söyledi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, döviz kurundaki değişkenliğin ilaç fiyatlarına da zam olarak yansıyacağını açıklamıştı. Zamlı fiyatların 20 Şubat'ta geçerli olacağını belirten Neşet Gündüz, bunun fırsatçılığı da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Son iki haftada ilaç almak için eczaneye giden hastaların, stoklarda ilaç kalmaması nedeniyle, muadil (eşdeğer) ilaçlar aldığını ifade eden Neşet Gündüz, "En büyük sorun kanser ilaçlarının da bulunamıyor olması. Eczacılarımız, kendilerinin hasta ile karşı karşıya getirildiğini savunarak, bu durumdan kendilerinin de şikayetçi olduklarını ifade ediyor" dedi.