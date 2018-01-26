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Sağlık Bakanı Demircan'dan flaş Afrin açıklaması

Sağlık Bakanı Demircan'dan flaş Afrin açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili son dakika flaş açıklamalar yaptı. Bakan Demircan, "14 kaybımız var, 3'ü bizim askerimiz diğerleri ÖSO'dan..." dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 11:04 - Güncelleme: 26-01-2018 11:04

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili son dakika flaş açıklamalar yaptı. Bakan Demircan, "14 kaybımız var, 3'ü bizim askerimiz diğerleri ÖSO'dan..." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, durumu ağır olan askerin olmadığını, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini belirtti.  

Bakan Demircan şöyle konuştu: "11 askerin tedavisi Ankara'da yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yok. Hayati tehlikesi bulunan şu an için yok. Milletimizin duaları kendileriyle. Onlar bu milletin duaları. Milli ve yerli düşünen herkes milletimizin bu savunma hakkını kullanmasının yanında olmuştur. Milletin değerlerine karşı söz söyleyenleri milletimiz ibretle değerlendirmektedir. Bu aziz millet, bu coğrafyada yüz yıllar boyunca barış için, insanlık için gereken her türlü ödemeyi yapmıştır. Bugün de milletimiz barış için, ülkemizin selameti için gereken ödemeyi yapmaktadır. Biz Sağlık Bakanlığı olarak gerek duyulacak olan ihtiyaçları sunmak üzere hazırız. Yaralı olup durumu ağır olan askerimiz yok." dedi.

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