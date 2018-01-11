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Sağlığınıza önem veriyorsanız suyunuza dikkat edin

Sağlığınıza önem veriyorsanız suyunuza dikkat edin

Yaz aylarında vücudumuzun su kaybını engellemek, kış aylarında vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek için suya ihtiyacımız var. Günde en az iki litre içmemizi öneren uzmanlar bu aşamada içtiğimiz suyun sağlığımızı doğrudan etkilediğini ekliyor ve temiz su içmemizi söylüyorlar. Şebeke sularımıza ve kaynağını bilmediğimiz sulara dikkat diyorlar.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 10:52 - Güncelleme: 11-01-2018 10:52

Dünya devi A.O. SMITH SU TEKNOLOJİLERİ evinizde hem sağlıklı olduğundan %100 emin olabileceğiniz hem de lezzetini beğeneceğiniz içme suyuna ulaşmanız için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyor. Dünyanın dört bir yanında, milyonlarca kişi daha sağlıklı ve lezzetli suya dünyanın en prestijli su teknolojileri üreticisi A.O. SMITH sayesinde ulaşıyor.

Üstelik sürekli su taşımak zorunda kalmadan ve ayrı bir bütçe ayırmak zorunda olmadan. Farklı özellikleri ile farklı ihtiyaç ve beğenilere cevap veren A.O. SMITH ürünleri; yaşam konforuna, sağlığa ve bütçeye katkı sağlıyor. Suyunuz damacana ve şişe sulara göre düşük maliyetle ve zahmetsizce musluğunuzdan akıyor.

A.O. Smith’in yepyeni ürünü DAISY Su Arıtma Cihazı Türkiye’de!

A.O. Smith DAISY Su Arıtma Cihazı ile tüm ev ve ofislere lezzetli, sağlıklı suya ulaşmanın konforunu getiriyor. “Daisy” Su Arıtma Cihazı çoklu filtreleme özelliği ile musluk suyunuzu temizliyor. Çoklu Filtrasyon Teknolojisi ile musluk suyunuzdan %99.9 oranında ağır metal, tarım ilacı, bakteri, virüs ve diğer zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlıyor. İçme suyunda, yemeklerde, çay ve kahvede mükemmel lezzet veriyor. Tozu ve kiri dışarıda tutan, taşıması kolay “kompakt sistemi” ile mutfağınızda az yer kaplıyor. Hem tezgah altı hem de tezgah üstü kullanım için uygun. Cihazın çalışma durumunu, filtre değişim zamanını gösteriyor; her zaman taze ve temiz su içmenizi sağlıyor. Amerikan patentli side stream membran teknolojisi sayesinde küçük ev aletlerinizi de kirecin yıpratıcı etkisine karşı koruyor. Rakiplerine göre daha uzun ömürlü, %56 daha yüksek verim sağlıyor. Sizin de musluğunuzdan A.O. Smith suyu aksın, aileniz sağlıklı ve lezzetli suyla tanışsın.

Su ve su arıtma cihazları; daha konforlu, daha sağlıklı ve daha lezzetli suya nasıl ulaşabileceğiniz hakkında bilgiler ve fırsatlar aosmithevimde'de.

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