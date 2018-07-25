Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

YALOVA'da Büşra Nergiz'in (27) kırık olan ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Opr. Dr. Özgür A., avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hastaya yapılan işlemin doğru olduğunu savundu.

Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

Bir kurumda memur Büşra Nergiz, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Opr. Dr. Özgür A'ya muayene oldu. Ağrı hissettiği parmakta kırık saptanarak ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre yanda sağlam olan başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı. Nergiz, şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. İdari soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü de doktoru açığa aldı.

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Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

DOKTORUN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA: Dr. Özgür A.'nın avukatı bugün yazılı açıklama yaptı. Avukat Yakup Taşçı, müvekkiline iftira atıldığını ifade ettiği açıklamasında şöyle dedi: "Hasta, müvekkilime ilk geldiğinde, ayakkabı giymekte zorlandığını, ayak parmaklarının üst üste bindiğini, ayağın 1. parmağının 2. parmağı ittiğini, bu üst üste binme miktarının ayakkabı içinde daralmaya sebep olduğu şeklinde şikâyetler bildirmiştir.

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Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

Hastanın ifade ettiği üzere 2. parmakta eski bir kırığı olup 1. parmağı gelip bunun üzerine binmektedir. Böylece 2. parmakta çekiç parmak oluşmuştur. Dikkatli bir ölçümde, açıların normal sınırların üstünde olduğu görülmektedir. Medyada olan, üzerine basmadan çekilen grafisinde dahi, en uç noktada yumuşak dokuların üst üste geldiği gözlenmektedir. Hastaya, ayak 2. parmağa yönelik bir düzeltmenin sorunu gidermeyeceği, 2. parmağın 1. parmak altına daha fazla gireceği, cerrahi müdahalenin 1. parmağa olması gerektiği açık bir şekilde anlatıldı.

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Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

Hasta, anlatılan şekilde ameliyat olmayı kabul etmiştir. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hasta, müvekkilime teşekkür ederek hastaneden ayrılmıştır. Bu bağlamda müvekkilim, hakkında yapılan bu kara propaganda karşısında Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak olup bu davanın takipçisi olacaktır."

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