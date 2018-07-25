Sağlam parmağa ameliyatta ikinci perde!

Hastanın ifade ettiği üzere 2. parmakta eski bir kırığı olup 1. parmağı gelip bunun üzerine binmektedir. Böylece 2. parmakta çekiç parmak oluşmuştur. Dikkatli bir ölçümde, açıların normal sınırların üstünde olduğu görülmektedir. Medyada olan, üzerine basmadan çekilen grafisinde dahi, en uç noktada yumuşak dokuların üst üste geldiği gözlenmektedir. Hastaya, ayak 2. parmağa yönelik bir düzeltmenin sorunu gidermeyeceği, 2. parmağın 1. parmak altına daha fazla gireceği, cerrahi müdahalenin 1. parmağa olması gerektiği açık bir şekilde anlatıldı.