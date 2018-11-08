Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal terasa dönüşen kayanın üzerine çıkanlar, yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları kayanın üzerine çıkarak, adrenalin yaşıyor. Teras, dış mekan çekimlerinde çiftlerin de en çok tercih ettiği yer oldu.