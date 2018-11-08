Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki Sırçalı Kanyonu'nda bulunan, yerden 100 metre yükseklikteki 'taş teras'ta, berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan tehlikeli gösterinin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal terasa dönüşen kayanın üzerine çıkanlar, yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları kayanın üzerine çıkarak, adrenalin yaşıyor. Teras, dış mekan çekimlerinde çiftlerin de en çok tercih ettiği yer oldu.

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Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

YASAK GETİRİLDİ: 'Taş teras'ta evlilik teklifleri yapıldı, klipler çekildi. Taş kütlesinin her an kopma ihtimali olduğu gerekçesiyle 'taş teras'ın etrafına tel örgüler çekilerek, üzerine çıkılması engellendi ve yasak getirildi.

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Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

'Taş teras'ın üzerinde berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan gösterinin görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. 'Taş teras'ın üzerine çıkan motosiklet tutkunu Furkan Kayacan, motosikletini ileri geri sürüp, ön tekerini havaya kaldırdı. İstanbul'da berberlik yapan Cemal İskender ise önlüğünü giyerek, eline aldığı makasla arkadaşının saçlarını kesti.

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Safranbolu'da yürekleri ağza getiren gösteri

Tehlikeli gösterileri yapanların arkadaşları da bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Furkan Kayacan ve Cemal İskender, videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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