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Safra kesesi taşı tedavisinde Laparoskopik cerrahi ameliyatı ne kadar sürer?

Safra kesesi taşı tedavisinde Laparoskopik cerrahi ameliyatı ne kadar sürer?

Eskiden açık yapılan safra kesesi ameliyatları, günümüzde %95'in üzerinde bir oranda laparoskopik, yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 02:15 - Güncelleme: 03-11-2018 02:15

Avrasya  Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, safra kesesi taşlarının tedavi edilmemesi halinde çok daha büyük problemlerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi.

Ameliyata engel durumu olmayan safra kesesi taşı bulunan hastaların büyük bir bölümü ameliyatla tedavi edilmektedir. Ameliyat 2 farklı şekilde uygulanmaktadır. Eskiden açık yapılan safra kesesi ameliyatları, günümüzde %95'in üzerinde bir oranda laparoskopik, yani kapalı yöntem ile yapılmaktadır. Bu ameliyatta karına açılan 3-4 adet 1 cm'lik delikten yerleştirilen aletler ile safra kesesi alınır.

Safra kesesi ameliyat süresi genellikle 1 saatten kısadır. Ameliyat sonrası erken dönemde hasta ayağa kalkabilmekte, yürüyebilmekte ve yemek yiyebilmektedir. Ameliyat için ortalama 1 gün hastanede yatış yeterlidir. Genellikle hastalar ameliyatın ertesi veya sonraki gününde taburcu edilir.

Safra kesesinin görevi ne?
Safra kesesi vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Safra, karaciğerde sentez edilen ve karaciğer içi safra kanalları ile onikiparmak bağırsağına aktarılan bir vücut sıvısıdır. Günlük 1,5 litre arasında sentez edilir. Karaciğerde üretilen safranın küçük bir kısmı, safra kesesinde depolanır. Safra kesesi ise karaciğerin alt kısmında karaciğere yapışık olarak bulunan yaklaşık 50 ml safra depolama kapasitesi bulunan kanalı ile ana safra yoluna açılan ve karaciğerde yapılan safranın küçük bir kısmının depolanması ve yoğunlaştırılması ile ilgili bir organdır. Safra kesesinin içinde depolanan safranın sıvı kısmı emilir ve daha kıvamlı hale getirilir.

Safra neye yarıyor?
Özellikle yağlı bir yemek sonrasında safra kesesi uyarılır, kese kasılır ve içindeki safrayı onikiparmak bağırsağına boşaltır. Aktarılan bu safra, fosfolipitler, kolesterol, safra tuzları bilirubin gibi organik ve elektrolitler gibi organik olmayan maddeler içerir. Safra besinler ile alınan suda çözünmeyen özellikteki lipidlerin ve kolesterolün çözülmesini ve emilmesini sağlar.

Safra kesesi taşı nasıl oluşur?
Karaciğer tarafından üretilen safranın bir kısmı, safra kesesinde depolanıp, yoğunlaştırılarak ortak kanal ile on iki parmak bağırsağa iletilir. Yağlı gıdaların sindirilebilmesi için burada besinler ile karışır. Bu durum sonucunda safranın kimyasal yapısındaki dengesizlikler sonucu
safra taşları oluşabilir. Safra kesesinde taş oluşmasının arkasında birçok farklı neden  bulunuyor.

Genel olarak;
*Safra yoğunluğunun artması,
*Bazı kan hastalıkları,
* Bazı maddelerin kandaki oranının artması,
*Safra yolu tıkanıklıkları taş oluşumuna yol açar.

Safra kesesi taşının en önemli belirtileri

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