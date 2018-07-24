Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir!

Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki 'Gökçehatun'a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan 'Gürdenli' ile 300 bin liraya alıcı bulan 'Egemenbey' izledi.