Saffet Sancaklı'dan duygulandıran paylaşım

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı eşi Hülya Sancaklı'yı unutmadı. Hayatını kaybeden eşinin vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Sancaklı eşine olan özlemini dile getirdi.

Birlikte oldukları bir fotoğraf karesini paylaşan Sancaklı fotoğrafa 'Mekanın cennet olsun MELEĞİM' notunu düşerek hayatını kaybeden eşinin acısının hala taze olduğunu ve kendisini unutmadığını gösterdi. Sosyal medyadaki takipçileri fotoğrafa çok sayıda yorum yaparken Saffet Sancaklı'ya sabırlar dilediler