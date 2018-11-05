Safer ayı son günü yapılacak ibadetlerin neler faziletleri

Safer ayı 10 Ekim'de başladı. Muharrem ayından sonra başlayan ve müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Safer ayı 10 Kasım çarşamba günü sona erecek. Peki safer ayı bela ayı mıdır, safer ayında okunacak dualar nelerdir, safer gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır. Safer ayında yapılacak ibadetler internethaber'de...

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBASI: Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başladı ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

SAFER AYI NEDİR NASIL İBADET EDİLİR: Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır.

SAFER AYINA BELA DEMEK CAİZ DEĞİL: İlahiyatçı yazar Ahmed Şahin, bir yazısında safer ayını bela ve musibet ayı olarak anmanın caiz olmadığından bahsediyor. Şahin, “İslam’da bir tefe’ül anlayışı vardır, bir de teşe’üm yorumu söz konusudur. Tefe’ül, herhangi bir gün ve vakitten, olay ve görüntüden iyi manalar çıkarmak, teşe’üm ise kötülük ve uğursuzluk yorumları yapmaktır ve teşe’üm caiz görülmemiştir. Bu sebeple safer ayını bela ve musibet ayı olarak yorumlamak bir teşe’ümdür. Teşe’üm ise caiz değildir” diyor.

Safer ayının son çarşambası yapılacaklar neler....

GECE VEYA GÜNDÜZ

ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir “LA İLAHE İLLALLAH” dır.

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100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvat’ı Şerife: “ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim”

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Bu ayda bol bol sadaka verilmelidir (Belalara karşı en güzel kalkan sadakadır). Şöylede yapılması tavsiye edilir; Bir miktar sadakayı bu ayın ilk çarşamba günü evin biryerine konur, o sadaka için ayrılan para harcanmaz (rehin tut). Son çarşambası sadaka olarak ver.

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100 defa Lâ Havle vela kuvvete İlla Billahil aliyyil azim”

Seferi ayın ilk gecesi, hergün dolayısıyla son çarşamba gece-günü bu tespihatı yüz adet okunması makbuldur

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Safer ayı boyunca hergün 1 defa okunması güzel olur ama en azı ilk ve son çarşamba gece-günü 1 defa okumak güzel olur.

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ

اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الزَّمَانِ وَ اَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ سَاءِرِ الزَمَانِ وَ اَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ جَمَالِ قُدْسِكَ اَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الْبَلَاءِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ قِنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتُ فِيهَا وَ اَكْرِمْنَا فِي الصَّفَرِ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ٠ اَظْهِرْ وَ اخْتِمْ هَذِهِ الشُّهُورَ عَلَيَّ بِالسَّلَامَةِ وَ السَّعَادَةِ وَ لِاَهْلِ بَيْتِي وَ لِاَقْرَبَاءِي وَ لِجَمِيعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ٠ اللهُمَّ فَرِحْنَا بِدُخُولِ الصَّفَرِ وَ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيرِ وَ الظَّفَرِ٠

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

E’ûzü billahi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este’izu bi-hi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e’ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fi hâzihi’s-seneti ve kına min şerri mâ-kadaytü fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremine. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa’âdeti ve li-ehli beyti ve li-‘akribâi ve li-cemîi ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimine. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zaferi. Manası; Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasib eyle.(Misvak Neşriyat, ibâdet Takvimi ve Dualar, 30-31.s.)

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Bu dua ay boyunca selam ayetleriyle beraber hergün 1 defa okunmalı.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.

Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve en-te hayrül fatihin.

Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ ebvâbel hayrat.

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Selam ayetleri safer ayı boyunca hergün 1 kere okunmalı dolayısıyla enazı ilk ve son çarşamba gece-günü 1 kere okunmalı.