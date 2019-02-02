Sadık'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçını ayağına aldığı darbe sonucu tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın MR'ı çekildi.
Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın yaklaşık 10 gün oynayamayacağı belirtildi.
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