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Sadettin Tantan'dan Adnan Oktar uyarısı!

Sadettin Tantan'dan Adnan Oktar uyarısı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak düzenlenen operasyonla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Oktar ve grubuna yönelik operasyon talimatı veren Sadettin Tantan'dan geldi. Tantan Adnan Oktar için ''Apo'dan bile daha tehlikeli'' ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 15:30 - Güncelleme: 11-07-2018 15:30

Adnan Oktar için 'En az Apo (Abdullah Öcalan) kadar tehlikeli' diyen Tantan, yapılan son operasyonu değerlendirdiği açıklamasında, "Bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada..." diye konuştu.

DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57.Türkiye Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bugün sabah saatlerinde Adnan Oktar ve ekibine karşı gerçekleştirilen operasyon ile ilgili konuştu.

2000 yılında Adnan Oktar ve ekibine yapılan en kapsamlı operasyonu yöneten dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon için “İstanbul Emniyeti’ni tebrik ediyorum. Son derece başarılı bir operasyon. Halkın da bu operasyona destek vermesi gerekir” dedi.

Ülkedeki nitelikli gençlerin cemaate katılmasını en büyük tehlike olarak gören Tantan, “Bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada…” ifadelerini kullandı.

ADİL SERCAN SAÇAN: 19 YIL SONRA HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI: Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 yılında düzenlenen operasyonun başında bulunan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da bugün düzenlenen operasyona ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “19 yıl sonra bu konuda haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı” diyen Saçan, “Bugün yapılan çok yerinde ve doğru bir operasyon. Böyle bir örgütün gerçekten var olduğuna inanıyorum. Polis iyi bir iş yaptı ve arkadaşları tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani açıdan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Koray 11 Temmuz 2018 17:23 Adli tıp, şizofren değildir , cezai ehliyeti vardır raporu verir içeri yıkılır !!!

    CEVAP YAZ 0 6
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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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