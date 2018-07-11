Sadettin Tantan'dan Adnan Oktar uyarısı!

Adnan Oktar için 'En az Apo (Abdullah Öcalan) kadar tehlikeli' diyen Tantan, yapılan son operasyonu değerlendirdiği açıklamasında, "Bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada..." diye konuştu.

DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57.Türkiye Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bugün sabah saatlerinde Adnan Oktar ve ekibine karşı gerçekleştirilen operasyon ile ilgili konuştu.

2000 yılında Adnan Oktar ve ekibine yapılan en kapsamlı operasyonu yöneten dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon için “İstanbul Emniyeti’ni tebrik ediyorum. Son derece başarılı bir operasyon. Halkın da bu operasyona destek vermesi gerekir” dedi.

Ülkedeki nitelikli gençlerin cemaate katılmasını en büyük tehlike olarak gören Tantan, “Bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada…” ifadelerini kullandı.

ADİL SERCAN SAÇAN: 19 YIL SONRA HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI: Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 yılında düzenlenen operasyonun başında bulunan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da bugün düzenlenen operasyona ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “19 yıl sonra bu konuda haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı” diyen Saçan, “Bugün yapılan çok yerinde ve doğru bir operasyon. Böyle bir örgütün gerçekten var olduğuna inanıyorum. Polis iyi bir iş yaptı ve arkadaşları tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani açıdan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

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