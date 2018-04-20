Sadettin Köpek'in öldürüldüğü sahne Diriliş severleri çılgına çevirdi

Kahramanmaraş’ta Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen vatandaşlar, Saadettin Köpek’in öldürülmesinden sonra kendilerinden geçerek kılıçlarıyla birlikte sevinç çığlıkları attı. Heyecanla diziyi izleyen vatandaşlar, elindeki balta ve kılıcını sağa sola salladı.

Diriliş Ertuğrul dizisini izlemek için Kahramanmaraş Edeler Diyarı Derneği’nde toplanan bir grup vatandaş, ‘Saadettin Köpek’in öldürülmesiyle birlikte adeta kendilerinden geçti. Diziyi izleyen Murat Yerli ve Beyhan Akansel’in kılıç ve baltalarıyla sevinme anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dizi izlerken kendinden geçen Murat Yerli ise “Beyhan ile ben sanki dizide oynuyormuşuz gibi bir heyecan yaşadık. Geçmişe olan sevdamız, haksızlığa olan kinimiz orada kendisini gösterdi bir anda” diye konuştu. Edeler Diyarı Derneği Başkanı Şeref Dere de “Biz diziyi izlerken bir ara korktuk televizyon elimizden gidiyordu. Saadettin Köpeğin öldürülmesini bilmiyorduk ve Beyhan kardeşimizin o anlarını kaydettik ve sosyal medyaya yükledik. Bence Beyhan kardeşimiz gibi diziyi seyretmek her babayiğidin harcı değil. Vatan sevdalısı olduğunun bir göstergesidir bence” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 20 Nisan 2018 16:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Nisan 2018 17:14 gidişatımız iyi demekki iyice çileden çıkmış bir kıısım azınlık gerici meydanı boş buuldu bir filme bile gaza .geliyorsa ,sokakta bu zalimler caniler,dinsiz dinçiler, kttarikatçılar yolda yürüyenlere saldıracaktır. aman akpye oy vermeyin başınızada bu geriçileri musalla tetmeyin

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