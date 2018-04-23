Sadet Partisi CHP'yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

İTTİFAK KONUŞULDU: Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulduğu belirtiliyor.CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.

KARAMOLLAOĞLU: ''YAPTIKLARI BÜYÜK JEST. BUNU HERKES YAPAMAZ''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:''İfade ettiği mana iki ayağımızı bir pabuca soktular. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar. Sayın Genel Başkanı ve arkadaşları tebrik ettim. Çünkü bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları büyük bir jest. Bunu da herkes yapamaz. Oy verecek vatandaş oy verme hakkını kullanacak. Temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili konularda bir dirsek temasında olmamız gerekliliğini gördük.''

KILIÇDAROĞLU: VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise görüşme ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Sayın genel başkanla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İYİ Parti’ye verdiğimiz destek, elbetteki bir demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasi iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için devletin kurumlarını kullanması bizim hazmedeceğimiz bir şey değildir. Önümüzdeki seçimler bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Saadet Partisi’nin demokrasiye olan bağlılığı, bizim açımızdan da kendileri açısından da son derece olumludur.''

''Ortak aday var mı?'' sorusuna SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Sizin söylediğiniz konulara ilişkin inşallah önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak'' cevabını verdi.