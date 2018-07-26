Sadece kilo vermekle yetinmedi değişimi muhteşem!

Kilo vermek zor iş başarını takdir ediyor ve öncesi sonrası fotoğraflarla sık sık anıyoruz ama bu sefer durum farklı.

Kilo vermek zor iş başarını takdir ediyor ve öncesi sonrası fotoğraflarla sık sık anıyoruz ama bu sefer durum farklı. Kilolu genç kadın sadece kilo vermekle kalmadı aynı zamanda çok çalışıp vücut geliştirme konusunda onlarca başarı aldı. Şimdi çalıştığı salona kilolu ya da çok zayıf kadınlara sağlıklı beslenme ve spor önerileri verip yeniden şekillendirdiği hayatının keyfini çıkarıyor.. Twitter

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Kilo vermek zor iş başarını takdir ediyor ve öncesi sonrası fotoğraflarla sık sık anıyoruz ama bu sefer durum farklı. Kilolu genç kadın sadece kilo vermekle kalmadı aynı zamanda çok çalışıp vücut geliştirme konusunda onlarca başarı aldı. Şimdi çalıştığı salona kilolu ya da çok zayıf kadınlara sağlıklı beslenme ve spor önerileri verip yeniden şekillendirdiği hayatının keyfini çıkarıyor.. Twitter

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Kilo vermek zor iş başarını takdir ediyor ve öncesi sonrası fotoğraflarla sık sık anıyoruz ama bu sefer durum farklı. Kilolu genç kadın sadece kilo vermekle kalmadı aynı zamanda çok çalışıp vücut geliştirme konusunda onlarca başarı aldı. Şimdi çalıştığı salona kilolu ya da çok zayıf kadınlara sağlıklı beslenme ve spor önerileri verip yeniden şekillendirdiği hayatının keyfini çıkarıyor.. Twitter

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