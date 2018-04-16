Sadece geceleri ortaya çıkıyor halk gözlerine inanamadı

ARJANTİN'in Santa Fe kentine bir süredir sokak köpekleri vahşice bir biçimde öldürülmüş olarak bulunuyordu. Yapanı öğrenmek için kamera görüntülerine başvuran bölge halkı korkunç ve ürkütücü bir manzara ile karşılaştı.

Sadece geceleri ortaya çıkıyor halk gözlerine inanamadı

ARJANTİN'in Santa Fe kentine bir süredir sokak köpekleri vahşice bir biçimde öldürülmüş olarak bulunuyordu. Herkes bunu yapan kişi merak ediyor, bölge polisi ise öldüren kişiyi arıyordu. Sonunda kamera görüntüleri bulundu bulunmasına ancak ortaya çıkan gerçekler görünenden daha korkutucuydu.

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Sadece geceleri ortaya çıkıyor halk gözlerine inanamadı

Arjantin'in Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde. Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, "yarı insan-yarı köpek" gizemli yaratık. Geceleri ortaya çıkarak köpekleri öldüren gizemli canlının sırrı çözülemezken, fotoğrafı çekilen 2 metrelik yaratık karşısında halk dehşete düştü.

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Sadece geceleri ortaya çıkıyor halk gözlerine inanamadı

İNSANLARA BULAŞMIYOR; Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden "yaratık" insanlarla temastan ise kaçınıyor. Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın, bu yüzden sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.


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Sadece geceleri ortaya çıkıyor halk gözlerine inanamadı

Oldukça fantastik görülen bu yaratağın gerçek mi yoksa bir montaj oyunu mu olup olmadığı merak ediliyor. Videonun gerçek olup olmadığı ise yakında zamanda bitecek olan araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

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