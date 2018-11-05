Sadece Galatasaray değil: 3 büyükler deplasmanda zorlanıyor!

Süper Lig'de bu sezon 3 büyükler deplasmanda kazanmakta çok zorlanıyor. Galatasaray'ın son yıllarda süren deplasman fobisine Beşiktaş'la Fenerbahçe de katıldı.

11 hafta sonunda ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Galatsaray, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçından üçünü kaybetti. Trabzonspor, Akhisarspor ve Yeni Malatya'ya yenilen sarı-kırmızılı ekip dışarıda 9 puan bıraktı. 5 maçlık periyotta Ankaragücü ve Antalyaspor'u yenebilen Galatasaray sadece 6 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ 12 PUAN KAYBETTİ

Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Geçen yıl Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Hal böyle olunca sarı-lacivertli ekibin düşük formu dış saha maçlarına da yansıdı.

Ligde 6 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Rizespor'a yenilmekten kurtulamadı. Sivasspor ve Galatasaray'la berabere kalan sarı-lacivertlilerin tek galibiyeti Konya deplasmanında geldi.

Fenerbahçe 18 puanlık deplasman maçlarında 13 puan kaybetti ve sadece 5 puan alabildi.