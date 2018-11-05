  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sadece Galatasaray değil: 3 büyükler deplasmanda zorlanıyor!

Sadece Galatasaray değil: 3 büyükler deplasmanda zorlanıyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıldan beri devam eden kötü deplasman performansına bu yıl Beşiktaş'la Fenerbahçe de ortak oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-11-2018 22:52 - Güncelleme: 05-11-2018 00:25

Süper Lig'de bu sezon 3 büyükler deplasmanda kazanmakta çok zorlanıyor. Galatasaray'ın son yıllarda süren deplasman fobisine Beşiktaş'la Fenerbahçe de katıldı.

11 hafta sonunda ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Galatsaray, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçından üçünü kaybetti. Trabzonspor, Akhisarspor ve Yeni Malatya'ya yenilen sarı-kırmızılı ekip dışarıda 9 puan bıraktı. 5 maçlık periyotta Ankaragücü ve Antalyaspor'u yenebilen Galatasaray sadece 6 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ 12 PUAN KAYBETTİ

Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Geçen yıl Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu yıl tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Hal böyle olunca sarı-lacivertli ekibin düşük formu dış saha maçlarına da yansıdı.

Ligde 6 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Rizespor'a yenilmekten kurtulamadı. Sivasspor ve Galatasaray'la berabere kalan sarı-lacivertlilerin tek galibiyeti Konya deplasmanında geldi.

Fenerbahçe 18 puanlık deplasman maçlarında 13 puan kaybetti ve sadece 5 puan alabildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sadece Galatasaray değil: 3 büyükler deplasmanda zorlanıyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 04 Kasım 2018 23:42 Ayakla oynanan ve ayak oyunlarıyla toplumu pasifleştiren ve sonucunda aptallaştıran oyuna Futbol denir.Boşu boşuna harcanan Dolar ve zaman kaybı.Elinizde , ayağınızda ve Aklınızda Bilim Topu olsun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro