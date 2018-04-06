Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

Son dönemin en çok tartışalan konularından biri cinsel ilişki robotları. Akıllı robot Sophia ile gelen robot furyasının ardından cinsel ilişki robotları geldi ve yakın zamanda piyasaya sürülecekler. Cinsel ilişki robotları üreticileri, bu robotların sadece tek bir amaçla kullanılmaması, farklı özellikler kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.