Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

ÇİN'de üretimi yapılan cinsel ilişki robotoları basit konuşmaları anlayıp cevap verebiliyor, şakalara gülüyor, yüz ifadeleri ile tepki verebiliyor. Aynı zamanda bulaşık makinesini çalıştırmak gibi küçük ev işlerini de yapabiliyor.

Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

Son dönemin en çok tartışalan konularından biri cinsel ilişki robotları. Akıllı robot Sophia ile gelen robot furyasının ardından cinsel ilişki robotları geldi ve yakın zamanda piyasaya sürülecekler. Cinsel ilişki robotları üreticileri, bu robotların sadece tek bir amaçla kullanılmaması, farklı özellikler kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.

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Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

Çin'in Dalian merkezli Exdoll şirketi, en 'insansı' cinsel ilişki robotunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yıl içinde satışta olması beklenen cinsel ilişki robotları basit konuşmaları anlayıp cevap verebiliyor, şakalara gülüyor, yüz ifadeleri ile tepki verebiliyor. Aynı zamanda bulaşık makinesini çalıştırmak gibi küçük ev işlerini de yapabiliyor.

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Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

Hal böyle olunca normal üretilen akıllı robotlardan hiçbir farklı kalmıyor. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek olan cinsel ilişki robotları daha şimdiden binlerce ön sipariş aldı. Tabi ki bu siparişleri verelerin bilgileri gizli tutuluyor.

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Sadece cinsel ilişki robotundan ibaret değil her numara onda!

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