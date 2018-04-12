Sadece bir ay yenilebilen kebap! Telefonları susmuyor

ŞANLIURFA'da, sadece nisan ayında yetişen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", yılın sadece bir ayında tüketilebiliyor.

ŞANLIURFA'da, hem görüntüsü hem de tadıyla iştah kabartan ancak sadece nisan ayında yetişen keme mantarı ile yapılan kebap, aylardır bekleyen özel müşterileri tarafından ilgi görüyor. Patates büyüklüğündeki keme, bölgedeki Karacadağ ve Tek Tek Dağları'nın eteğinde, nisan ayında yağmur sonrası bulunabiliyor. Topraktan çıkarıldıktan sonra kentin lezzet ustalarının önüne gelen keme, yıkanarak ince ince doğranıyor. Etle karıştırılarak şişe saplanan keme, özenle pişirildikten sonra beraberinde közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. Twitter

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PORSİYONU 35 LİRA: Hem görüntüsü hem de tadıyla iştah kabartan keme kebabı, aylardır bekleyen müdavimleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Keme kebabının fiyatını, her yıl bölgeye düşen yağış miktarı belirliyor. Bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle kilosu 120 lirayı bulan keme, kebaba dönüştüğünde porsiyonu 35 liradan satılıyor. Twitter

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TELEFONLAR SUSMUYOR: Kentin önde gelen kebap ustalarından Şükrü Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ömrü kısa olan keme kebabına yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Bahar ayı geldiğinde sipariş için telefonlarımız susmuyor. Hazırlanışı da zor, herkes beceremiyor, ciddi ustalık istiyor. 43 yıllık tecrübemden dolayı benim için çok sıkıntı olmuyor. Yaptığım işten zevk alıyorum." diye konuştu. Twitter

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