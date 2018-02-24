Sadece 3 kişinin konuşabildiği dil

Pakistan’ın kuzey kısımlarında bulunan bir köyde yalnızca 3 kişinin bildiği, Bandeşi olarak isimlendirilen bir dil konuşuluyor!

Pakistan'ın kuzeyinde, dağlar arasındaki vadilere gizlenmiş bir köyün sakinleri, bir zamanlar kendi aralarında Bandeşi dilini konuşuyordu. Ancak evlilikler yolu ile daha yaygın dilleri konuşan kişiler köye yerleşti, yeni kuşaklar da Bandeşi yerine diğer dilleri konuşmaya başladı. BBC Türkçe'nin haberine göre yok olmaya yüz tutmuş bu dili artık sadece 3 kişi konuşabiliyor.

Yörenin yerlisi Said Gul Bandeşi dili hakkında şunları söylüyor: "İlk başta Bandeşi konuşan 9-10 aile vardı. Ama daha sonra başka bölgelerden gelinler geldi ve dilimiz unutulmaya başladı." Bandeşi dilinin bu 3 kişiyle birlikte yok olacağı ve bir daha dünya üzerinde kimse tarafından konuşulmayacağı tahmin ediliyor.

  • Güncel 24 Şubat 2018 17:33
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