Saddam'ın sağ kolu El-Duri hortladı!

2015 yılında öldürdüğü duyurulan, İran'lı komutanların cesedinin başında poz verdiği Saddam Hüseyin'in sağ kolu İbrahim el-Duri'nin hayatta olduğu ortaya çıktı. Baas Rejimi'nin yakalanamayan tek üyesi olan el-Duri, yayınladığı videoda Bağdat hükümetine savaş ilan edeceklerini duyurdu.

İzzed İbrahim el Duri, 17 Nisan 2015’te, Tikrit'in doğusunda yer alan Hemrin Dağları'ndaki Allas Petrol Kuyuları yakınında, Irak Ordusu’yla IŞİD arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı.El Duri'nin cesedinin fotoğrafları Bağdat yönetimi tarafından basına dağıtılmıştı.

El Duri'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, Irak Ordusu’yla birlikte savaşan Şii Asaib el Hakk Tugayları üstlenmişti. İran resmi haber ajansı, El Duri'nin morga alınan cesedinin başında bekleyen bir İran'ı komutanın fotoğraflarını yayınlamıştı.

O zamandan beri ölü kabul edilen İzzet İbrahim el-Duri, 3 yıl sonra adeta dalga geçercesine Facebook üzerinden videosunu yayınladı. Baas Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınayan Duri, Suudi Arabistan'dan da yardım istedi. İbrahim el-Duri, Baas üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini de kaydetti.

El Duri'nin ölümünün ardından, internette yayımlanan bir ses kaydında, “Irak’ın çok büyük değişimlere uğrayacağını ve Heşdi Şabi’nin de İran tarafından desteklendiğini” ifade ediliyordu. El Duri, Irak’ın tek devlet olarak kalıp, kalamayacağı konusunda da, şunları söylemişti: “Kürt halkı var. Kürdistan’ın bir devlet olmaya hakkı var. IŞİD ile Baas fikirsel olarak birbirinden çok farklı. IŞİD Baas rejimi için ‘kafir’ diyor. Oysaki Baas IŞİD örgütünden çok daha iyiydi. Çünkü IŞİD’in yaptığını hiç kimse yapmadı.”

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