Saddam'ın ailesinin mallarına el konuyor! Kimler hayatta?...

Irak'ta hükümet bünyesindeki Adalet ve Kovuşturma Komisyonu, devrik lider Saddam Hüseyin'in ailesiyle eski Baas Rejimi yetkililerinin mallarına el konulmasını istedi. Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi. Haciz kararının Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi. Mallarına el konulması gereken toplam 4 bin 257 kişi olduğu belirtildi.