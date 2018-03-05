Saddam'ın ailesinin mallarına el konuyor! Kimler hayatta?...

Irak'ta hükümet bünyesindeki Adalet ve Kovuşturma Komisyonu, devrik lider Saddam Hüseyin'in ailesiyle eski Baas Rejimi yetkililerinin mallarına el konulmasını istedi. Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi. Haciz kararının Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi. Mallarına el konulması gereken toplam 4 bin 257 kişi olduğu belirtildi.
Irak’ta 24 yıl boyunca tek başına iktidar süren Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 günü idam edilmişti. Irak Adalet ve Kovuşturma Komisyonu, devrik lider Saddam Hüseyin'in ailesiyle eski Baas Rejimi yetkililerinin mallarına el konulmasını istedi.
BANKALARA MEKTUP GİTTİ: Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi.
HACİZ KARARI KİMLERİ KAPSIYOR? Açıklamada, komisyonun Baaslı yetkililerin mallarına el koyma kararının geçen yıl çıkarılan 72'nci yasaya dayandırılarak verildiği, haczin Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi.
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