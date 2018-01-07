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Şadan Özkul kimdir Münir Özkul'un ilk eşi çocuklarına bakın

Şadan Özkul kimdir Münir Özkul'un ilk eşi çocuklarına bakın

5 Ocak tarihinde vefat eden Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul kimdir aslen nereli kaç yaşında? Münir Özkul ile kısa süre bir evlilik yaşayan Şadan Özkul'un Hayriye ve Ferdi olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Kimsenin bilmediği Şadan Özkul'a gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 01:00 - Güncelleme: 07-01-2018 01:00

İSTANBUL'da 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un özel hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 4 kez evlilik geçiren Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul'du. Gelin hep birlikte iki çocukları olan Şadan Özkul ve Münir Özkul'un eski fotoğraflarına yakından bakalım.

Güner Özkul'un anlatmasıyla birlikte Münir Özkul'un hayatına dahil oluyoruz. Babasının çok çapkın olduğunu dile getiren Güner Özkul'un aynı zamanda farklı anneden olma iki kardeşi daha bulunuyor. Üvey annesi diyeceğimiz isim ise Şadan Özkul Işık. Münir Özkul ile yıllar önce evlenen Şadan Özkul Işık kısa süre bir birliktelik yaşadı ve daha sonra Suna Selen ile evlendi. Münir Özkul'un Şadan Özkul'dan olma iki çocuğu bulunuyor. Ferdi Özkul ile Hayriye Işık Özkul.

Fotoğrafta sırasıyla Ferdi Özkul, Münir Özkul, Hayriye Işık Özkul ve Şadan Özkul...

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR? Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'un Bakırköy semtinde, eski Osmanlı paşalarından birinin torunu olarak dünyaya geldi.İçkiye düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, özel hayatında da inişli çıkışlı bir seyir izleyerek dört evlilik gerçekleştirmiştir. İlk evliliğini Şadan Hanım'la yapan Özkul, kısa süren bu birlikteliğin ardından Suna Selen ile hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten Güner (d. 1 Şubat 1966) adında bir kızı olmuştur. Kızları sekiz yaşındayken, 1974 yılında çift boşanma kararı almıştır. Sonrasında Özkul, Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla anılan Yaşar Hanım'la üçüncü evliliğini gerçekleştirmiş; ancak bu da uzun sürmemiştir. Son olarak, halen yaşamını birlikte sürdürdüğü Umman Hanım ile evlenmiştir

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