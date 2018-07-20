Saçları go-kartın lastiğine dolandı! Kafa derisi yüzüldü

Türkiye'deki go-kart kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'daki korkunç kazanın ardından bu kez Samsun'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin saçları go-kart aracının lastiğine dolandı.

Olay, İlkadım ilçesi Batıpark’ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti.

SAÇLARI LASTİĞE DOLANDI

Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen kazada Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. Ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.