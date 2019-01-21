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Saçınız çok dökülüyorsa E,B,D vitamini, kepek varsa A vitamini eksik

Saçınız çok dökülüyorsa E,B,D vitamini, kepek varsa A vitamini eksik

Sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak herkesin hayali olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek önerilerde bulundu ve saç dökülmesi, kepek, saç kırılması gibi sorunların kaynağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 11:49 - Güncelleme: 21-01-2019 12:21

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Hava fazla kuru olduğu için saçlara daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Saçı fazla yıkamak saçı kurutur, kırılarak yıpranmasına neden olur. 3 günde bir yıkamak büyük şehir yaşamanın kirli havasında zorunludur. Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık suyu tercih edin. Saç kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmayın. Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına neden olur” dedi.

Bu vitaminler eksik olabilir
Saç da sedef, egzama gibi özel bir hastalık varsa ya da dökülme gibi bir problem yaşanıyorsa dermatoloğun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanların kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Ertek, “Saç dökülmeniz yoğunsa saçınızı beslemek için dermatoloji uzmanınızın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçları kullanın. Saç için doğru vitaminler de önemlidir. A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaşır ve kepek oluşumunu arttırır. B1 veya B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine sebebiyet verir. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamasını ve saç tellerindeki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler” açıklamalarında bulundu.

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Kaynak : İHA

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