Saçımız neden dökülür? İşte önemli 8 nedeni

Saç dökülmesi başta erkeklerde olmak üzere kadınların da muzdarip olduğu bir cilt problemi olarak karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesi birey üzerinde her ne kadar göz ardı edilmeye çalışılsa da psikolojik anlamda olumsuz bir takım etkilere neden olur. Saç dökülmesinin temelinde genetik faktörün yansıra demir ve vitamin eksikliklerinin de etkisi olduğu uzmanlar tarafndan ifade ediliyor. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir ?
1- DEMİR EKSİKLİĞİ: Kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi nedenlerindendir. Demir takviyesi ile kısa sürede tedaviye yanıt alınabilir. Demir emilimi ile ilgili sorun var ise dahiliye doktorundan oral kullanıma alternatif demir takviyesi konusunda destek alınmalı.
2- SİSTEMİK HASTALIKLAR: Bu grupta en sık tiroit hastalıkları ve demir eksikliği anemisi saptanır. Ağır cerrahi işlemler, ameliyatlar, yüksek ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken tanı ve tedavi ile güzel sonuçlar alınır. Multidisipliner yaklaşımla sistemik hastalık tedavisi, dermatolojik tedavi ile eşzamanlı gerçekleştiğinde tedavi başarısı maksimum düzeyde sağlanır.
3- HORMONAL DEĞİŞİMLER: Doğumdan sonraki üçüncü aydan dokuzuncu ay sonuna kadar olan dökülmeler olağan karşılanır. Ancak süre uzarsa ya da dökülme çok yoğun ise dermatoloji uzmanına danışmak gerekir. Menopoz sonrasında da saçlar dökülebilir. Menopozda saç dökülmesi dursa bile saç yoğunluğu menopoz öncesi yoğunluğuna tekrar ulaşamayabilir.
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