Saçımız neden dökülür? İşte önemli 8 nedeni

Saç dökülmesi başta erkeklerde olmak üzere kadınların da muzdarip olduğu bir cilt problemi olarak karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesi birey üzerinde her ne kadar göz ardı edilmeye çalışılsa da psikolojik anlamda olumsuz bir takım etkilere neden olur. Saç dökülmesinin temelinde genetik faktörün yansıra demir ve vitamin eksikliklerinin de etkisi olduğu uzmanlar tarafndan ifade ediliyor. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir ?