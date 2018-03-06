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Saç ekiminde neye dikkat etmeli! Uzman önerisi

Saç ekiminde neye dikkat etmeli! Uzman önerisi

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde en önemli aşamaları anlattı. Eğer saç ektirmeyi düşünüyorsanız uzman önerilerine kulak vermenizi öneririz. Saç dökülmesinin en önemli sebepleri ise kansızlık ve beslenme bozukluğu olabiliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 05:00 - Güncelleme: 06-03-2018 05:00

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde en önemli aşamalarından birisinin saç köklerinin alınırken zarar görmemesini sağlamak olduğunu belirterek, “Bu yüzden bu işlemin; alanında uzman ve tecrübeli bir ekip, tam donanımlı ve hijyen kurallarıyla uyumlu bir klinik ya da hastanede gerçekleştirilmesi gerekir” dedi.

Saç ekiminde oluşabilecek hataların sonradan telafi edilmesinin ekim işleminin kendisinden çok daha zor olduğunu belirten Engin Sönmez, “Saç ekim operasyonu kalıcı bir operasyon olduğundan saç ekim işleminde Sağlık ile ilgili her konuda çok seçici davranmalı ve bir muayene ya da operasyon görülecek hastane, çok iyi araştırılmalıdır. Bu kişisel durum, kesinlikle ciddiye alınmalı ve en iyi doktor ve hastane birleşimi, her zaman en önemli kriter olmalıdır. Saç ekimi işlemi, genel anlamda estetik bir operasyon gibi gözükebilir ancak, ciddi tıbbi tekniklerin uygulandığı ve steril ortamın üst seviyede gerekli olduğu bir işlemdir. Bu işlemin aynı zamanda, ehil eller tarafından teknolojik ekipmanlar ile yapılması gerekmektedir. Bunun aksi tecrübe edilirse, sonuçlar istendiği gibi olmaz ve sağlığı tehdit edebilecek sonuçlar ile yüzleşmek gerekebilir. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’nın net bir biçimde belirlediği kurallar vardır ve her saç ekimi hastası, bu kuralların uygulandığı merkezlerde operasyonunu yaptırmalıdır” diye konuştu.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ
Engin Sönmez, saç dökülmelerinin kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamayacağını anlatarak, “Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir. Saç dökülme alanları erkeklerde başın ön, üst ve tepe kısmında görülür ve degişik genişlikte olabilir. Çoğu kişide ileri yaşlara kadar başın her iki yanında ve ensede dökülmeyen alanlar kalır.Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür.Saç dökülmesi otuzlu yaşlara doğru başlar ve elli yaşın üstünde erkek nüfusunun hemen hemen yarısında görülür. Başlama yaşı ne kadar erken olursa dökülme o kadar fazla ve geniş alanda olur” şeklinde konuştu.

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