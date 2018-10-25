Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Grubun diğer maçında Porto deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Porto 7 puanla ilk sırada yer alırken Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. L.Moskova sıfır puanla son sırada yer alıyor.

OZAN KABAK TARİHE GEÇTİ: D Grubu’nda dördüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Schalke 04 ile bu sefer Almanya’da, 6 Kasım’da karşı karşıya gelecek. Maçta dikkat çeken detaylardan biri de Ozan Kabak'ın Devler Ligi'nde tarihe geçmesi oldu. Genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray'ın sahasında Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, sarı kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu'nu geride bıraktı.

