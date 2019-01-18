2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a geri dönüş yolunda.

YÖNETİM KARARSIZ

Mariano'nun ayrılma olasılığını düşünen Galatasaray teknik heyeti Sabri Sarıoğlu'nu yeniden takıma kazandırma düşüncesinde. Galatasaray yönetimi, taraftarın tepkisinden çekindiği için Sabri konusunda kararsız.

14 GOL 42 ASİST

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.