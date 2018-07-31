Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesinde dev artış

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 26 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen yeni iç hatlar terminal ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Ek bina sayesinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG) tarafından hayata geçirilen terminal binasının açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, havalimanı ve yol yapılan yerlerin geliştiğini ifade ederek, bugün bu durumun çok canlı bir örneğinin Sabiha Gökçen'de görüldüğünü söyledi.

"YOLCU KAPASİTESİ 41 MİLYONA ÇIKARILIYOR"

Sabiha Gökçen'in ilk yapıldığı dönemdeki eleştirilere değinen Şahin, zaman geçtikçe yönetim anlayışı değişikliğiyle birlikte bir ülkenin, bir müessesenin nasıl ilerletilebildiğinin ve geliştirilebildiğinin görüldüğünü kaydetti.

Şahin, "Dün burası bomboştu. Bugün kapasite artırımı için her türlü yatırım yapılmanın mücadelesine girilmiş, çabaları gösteriliyor. 25 milyon kapasiteli diye başlandı, 31 milyona ulaştı, şu anda 41 milyona çıkartılıyor. İnşallah ikinci pistin yapılmasıyla birlikte bu kapasite 63 milyon olacak." diye konuştu.

"TATLI BİR REKABET OLACAK"

İstanbul'un bununla yetinmediğini ve dünyanın en büyük havalimanlarından birisinin Sabiha Gökçen'e 50 kilometre uzaklığa yapıldığını belirten Şahin, bu iki havalimanının "tatlı bir rekabet" içinde olacağını söyledi.