Sabancılar Malta vatandaşı mı oldu? Arzu Sabancı ilk kez konuştu

Sabancı Ailesi üyelerinin Matla vatandaşlığı alması kamuoyunda gündem olmuştu. Konu Sabancı Ailesi’nin üyesi Arzu Sabancı’ya soruldu. Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’a konuşan Arzu Sabancı ‘Sabancı Ailesi’nden bazı kişilerin Malta vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Siz de Malta’dan vatandaşlık aldınız mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

-“Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta’dan vatandaşlık alan. Ama biz bun gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir”.

Malta vatandaşı olan Türkler

Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklanıyor. Bu yıl liste yayınlanınca Türkiye sosyetesinin flaş isimleri ifşa oldu.

Kimler Malta vatandaşı oldu?

Çeşitli ülkelerden 3 bin kişinin yer aldığı listede Sabancı ailesinden birçok isim var. Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü işadamı Erol Sabancı’nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer listenin en popüler olanları… Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer’in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen’in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu da (Gözdem ve Gizem Bilen) var.

Forbes’a göre, Çiğdem Sabancı Bilen’in serveti 1.2 milyar dolar, Suzan Sabancı Dinçer’inki ise 1 milyar doların üzerinde…

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ŞEVKET SABANCI’NIN TORUNLARI

Malta’dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı’nın kızları yer almıyor. Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014’te AB’ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.

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