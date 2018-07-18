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Sabancı'dan dev satış! Çimento fabrikalarını satışa çıkardı

Sabancı'dan dev satış! Çimento fabrikalarını satışa çıkardı

Sabancı Grubu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 3 çimento fabrikasını satışa çıkardı. Reuters'in son dakika haberine göre, Kayseri, Nide ve Ladik çimento fabrikaları satılıyor...

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 17:20 - Güncelleme: 18-07-2018 17:20

Sabancı Grubu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 3 çimento fabrikasını satışa çıkardı. Reuters'in son dakika haberine göre, konuya yakın iki kaynak Sabancı Grubu'nun ana hissedarı olduğu Çimsa'ya ait Kayseri ile Niğde Çimento'nun ve Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdiğini söyledi. Sabancı Holding, Çimsa ve Ünlü&Co konu hakkında yorum yapmadı.

YILDA 3 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETİYORLAR... ÇİMSA'nın 2017 faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1.1 milyon ton, Niğde fabrikası yılda 818,000 ton çimento üretim kapasitesine sahip. Akçansa'nın Ladik fabrikasının ise çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde. 

Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor. Sabancı Holding ve Heidelberg Cement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik'te olmak üzere üç fabrikada çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmekte.

Türkiye'deki çimento üreticilerinin neredeyse tamamını temsil eden Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verilerine göre geçen yıl sonu itibariyle Türkiye'nin çimento üretim kapasitesi 135.6 milyon ton düzeyinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • D. 18 Temmuz 2018 17:47 Yurtdışına para mı çıkarmaya çalışıyorlar herkes eş zamanlı satışa çıkarıyor.

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