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Sabancı suikastı davasında 21 yıl sonra flaş gelişme

Sabancı suikastı davasında 21 yıl sonra flaş gelişme

21 yıl sonra karara bağlanan Sabancı suikastı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan DHKP-C'li terörist İsmail Akkol’un cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 08:32 - Güncelleme: 28-12-2017 08:32

SABANCI Center'da Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi davası 21 yıl sonra bitti. 21 yıl sonra karara bağlanan Sabancı suikastı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan DHKP-C'li terörist İsmail Akkol’un cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, DHKP-C'li İsmail Akkol hakkında "darbeye teşebbüs suçundan" verilen hükümde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurguladı.

DHKP-C’li terörist İsmail Akkol, Sabancı Center’ın 25. katında 9 Ocak 1996 günü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe’nin öldürülmesi davasında “anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği karara, Akkol’un avukatı itiraz etmişti.

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