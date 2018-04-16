Şaban ayında çekilmesi gereken zikirler kaç kere okunur?

Şaban ayı ne zaman 2018, şaban ayında hangi zikirler çekilmeli, hangi esmalar kaç kere okunmalı? Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayı yarın, 17 Nisan Salı günü başlıyor. Bu ayda yapılan sevaplar amel defterine 2 kat olarak yazılıyor. Şaban ayı boyunca dilimizden düşürmememiz gereken zikirler vardır. Bunlardan en önemlisi 'Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn' zikiridir. Türkçe anlamı ise 'Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O’na tahsis ederiz. Bu zikirin günü ya da saati yoktur. En az 3 kez, en çok 7 kez olmak üzere her gün okunmasında büyük yarar vardır.

İşte Şaban ayında yapılması gerelen diğer ibadetler...

2018 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Recep ayından sonra üç ayların ikincisi olan ve Ramazan ayının da habercisi olan Şaban Ayı, 2018 yılı itibariyle 17 Nisan Salı 2018 tarihinde başlayacak. Hicri takvimin 8. ayına denk gelen Şaban ayının içerisinde Berat Kandili de bulunmaktadır. Berat Kandili de, mübarek Şaban ayının 15. gecesinde yani 30 Nisan Pazartesi gününü 1 Mayıs Salı tarihine bağlayan ihya edilecektir.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ NELERDİR: Şaban ayının fazileti konusunda detaylı bilgi verecek olursak; Bu ay Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Şaban ayında, Müslümanların Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır. Öte yandan okunan her bir Kuran harfi içinse üç yüz Cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban ayında üç yüzden fazla olmaktadır. Bu nedenle Şaban ayı, (Ramazan ayı hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir.

OKUNACAK ZİKİRLER: 1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Şaban ayında oruç tutulması gereken günler:

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

“Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.

HER KİM Kİ 3 GÜN OUÇ TUTARSA... Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.

Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin.

Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.