Şaban ayı ne zaman 2018 hangi günleri oruç tutulmalı?

Şaban ayı bugün mü, Şaban ayını oruçlu mu karşılamak gerekir, kaç gün oruç tutulmalı? Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayı bugün yani 17 Nisan Salı günü başladı. Yapılan ibadetlerin, edilen duaların amel defterine 2 kat sevapla yazıldığı ve affı bol bu ayda nasıl ibadet edilmeli, Şaban ayının kaçıncı günleri oruç tutulmalı ve Şaban ayı orucu kaç gün tutulmalı? Şaban ayında tutulacak oruçlar hakkında hadislerden yola çıkarak internethaber olarak size yapılması gerekenler, Şaban ayı ibadetlerini ve oruç tutulması gereken günleri hazırladık.

Şaban ayında oruç tutulması gereken günler:

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

“Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.

Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.

Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin.

Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler Nelerdir?

1.gün- 13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 30.gün- İlk Perşembe- Son Pazartesi -Son Perşembe

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler Nelerdir?

1.gece- 15.gece- 27.gece

Şaban Ayında Edilmesi Gereken Dualar: Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, "Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır."

Şaban Ayında Kılınması Gereken Namazlar: Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

İLK GÜN NAMAZI: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.