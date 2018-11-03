Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız aman dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Uyku apnesi olan kişiler sabah kalkmakta zorlanır, unutkan olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır... Çok terler, kilo alır...

Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız aman dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Güne zinde başlayabilmek, sağlam konsantrasyona sahip olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Ancak uyku apnesi hayatı kabusa çevirebiliyor. Uykuda horlamak büyük bir problem, horlayan kişi farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan kişiler rahatsız olur. Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabilir" dedi.

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Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız aman dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Horlamanın, ses çıkararak sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkilediğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali. Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar.

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Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız aman dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtileri şunlardır; Sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır, çok terler, kilo alır.

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Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız aman dikkat! Doktorlar uyarıyor...

Uyku apnesini özellikle; burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma artırır" diye konuştu.

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