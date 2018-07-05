Sabahları severek yiyoruz ama kanser tehlikesi var

İngiltere Gıda Denetimi Kurulu'nın yaptığı araştırmaya göre kahvaltı gevreğinde bulunan akrilamid isimli madde kansere neden oluyor! 5 dakikada hazır kahvaltı diye kullanıyorsanız sağlığınızdan daha önemli değil zaman...
Erken uyandığınızda kahvaltı yerine tercih ettiğiniz mısır gevreği sizi sağlığınızdan edebilir! İngiltere'de yapılan araştırma sonucu gevrekte yer alan maddenin kanser riski taşıdığı ortaya kondu. Bu madde ise 'akrilamid'.
Üstelik akrilamid sadece mısır gevreğinde bulunmuyor, tehlike sınırlı kalmıyor. Tümör riski taşıyan bu madde patates cipslerinde ve bebek mamalarının içinde fazlaca var. Aldığınız ürünün içindekiler kısmını okuyarak ürünü satın alın.
İngiltere Gıda Denetimi Kurulu'nın yaptığı araştırmaya göre kahvaltı gevreğinde bulunan akrilamid isimli madde kansere neden oluyor! 5 dakikada hazır kahvaltı diye kullanıyorsanız sağlığınızdan daha önemli değil zaman...
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