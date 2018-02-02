Sabahları pizza yemek daha sağlıklı!

Sabahları pizza yemek daha sağlıklı!

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, sabah kahvaltısında pizza yemek birçok diğer mısır gevreklerini yemeğe göre çok daha sağlıklı. Aslında genç nesil olarak maalesef sabah kahvaltısına önem veren bir jenerasyon değiliz. Bunda geç uyumanın ve sabah da çoğunlukla geç kalkmanın da payı yok değil. Öyle bir saatte uyanıyoruz ki hem 'bu saatte kahvaltı mı edilirmiş canım!' ruh haline giriyoruz, hem de öğle yemeğini de ihmal edip uyandıktan sonraki birkaç saati es geçiyoruz. Bunun yanında çok bilinen bir gerçektir ki sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü.

16
Sabahları pizza yemek daha sağlıklı!

Bu öğünü boş geçmek istemeyenlerin ve kahvaltı hazırlayacak vakti de olmayanların imdadına mısır gevrekleri yetişiyor bildiğiniz gibi. Bir kase sütle hemen hazır olabilen ve sağlıklı olduğu da toplum tarafından kabul gören mısır gevreklerine göre daha sağlıklı bir öğün önerisi geldi: Pizza.

26
Sabahları pizza yemek daha sağlıklı!

Bilim insanlarının araştırmasına göre, sabah kahvaltısında peynir yemek güne daha enerjik başlamanızı sağlıyor ve bir dilim pizzadaki kalori ile koca bir kase sütlü mısır gevreği neredeyse aynı. Bununla birlikte pizzanın çok daha fazla protein içermesi de güne sağlıklı bir başlangıç yapmamız için oldukça önemliymiş.

36
Sabahları pizza yemek daha sağlıklı!

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, sabah kahvaltısında pizza yemek birçok diğer mısır gevreklerini yemeğe göre çok daha sağlıklı. Aslında genç nesil olarak maalesef sabah kahvaltısına önem veren bir jenerasyon değiliz. Bunda geç uyumanın ve sabah da çoğunlukla geç kalkmanın da payı yok değil. Öyle bir saatte uyanıyoruz ki hem 'bu saatte kahvaltı mı edilirmiş canım!' ruh haline giriyoruz, hem de öğle yemeğini de ihmal edip uyandıktan sonraki birkaç saati es geçiyoruz. Bunun yanında çok bilinen bir gerçektir ki sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat