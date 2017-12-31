Sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşayan özürlüyü...

Sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşayan özürlüyü...

İSTANBUL'da Maltepe Sahil Yolu’ndaki İstasyon Durağı’nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Engelli adamın başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Engelli adamla tartışıp vurduğu iddia edilen Osman G. yaklaşık 1 km uzakta ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. Zanlının çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.
İstanbulda sabaha karşı korkunç cinayet Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu... Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü... Durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti.

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Sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşayan özürlüyü...

Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu’nda bulunan İstasyon Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşayan özürlüyü...

PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ: Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşayan özürlüyü...

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI: Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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