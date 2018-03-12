Sabaha kadar eğlendiler! Ceylan Çapa yeni aşkıyla yakalandı

Şebnem-Celal Çapa’nın kızları Ceylan Çapa yeni sevgilisi Yalçın Ok ile önceki akşam Karaköy’deki gece kulübü Mitte çıkışında ilk kez objektiflere takıldı. Sevgililer fotoğraflarının çekilmemesi için kulübe gece yarısı arka kapıdan girdi. Sabah 06.30’da çıkış yaparken bir anda flaşlar patladı. Ceylan Çapa yüzünü gizledi. Yalçın Ok direksiyona geçti. Aracı 500 metre ileride durdurdu.

BİR YILDIR YALNIZDI

Ceylan Çapa yan koltuktan inip direksiyona geçti. Sevgililer Ortaköy’deki bir siteye girmek üzereyken son anda vazgeçti. Daha sonra Nişantaşı’na doğru yöneldiler. Bu arada Ceylan Çapa bir ara ters yola girip sıkıntılı anlar yaşadı.