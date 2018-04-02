Sabah uyandığınızda tükürük testini mutlaka yapın!

Bağırsaklarınızın florası ne durumda? Merak ediyorsanız sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın.

Sabah uyandığınızda tükürük testini mutlaka yapın!

Candida, bir maya bakterisi türüdür ve her canlıda bulunur. Genelde lenf sistemi içerisinde görev alan bu mantar türü, dış etkenler sebebiyle gereğinden fazla çoğaldığında tehlikeli olmaya başlar. Peki bağırsaklarınızın florası ne durumda? Merak ediyorsanız sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın.

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Sabah uyandığınızda tükürük testini mutlaka yapın!

Bağırsaklarınızda CANDIDA (kandida) maya mantarının arttığını basit bir testle anlayabiliriz. Bir bardak içme suyuna sabah aç karnına tükürün ve 15 dakika izleyin. Eğer tükürük suyun üstünde kalıyorsa sağlıklı bağırsak florasına sahipsiniz. Eğer tükürük dibe çöküyorsa, saçak gibi aşağıya iniyorsa, kar yağmış gibi oluyorsa veya suya rakı konmuş gibi bulanıyorsa Candida bağırsak floranızı bozmuş demektir. Evdeki herkes testi yapsın.. Bir parça yeseniz bile karnınız şişiyor ve ağrıyorsa, yaptığınız bütün diyetlere rağmen karnınızın şişliğini ve sertliğini gideremiyor, lifli besinler tükettiğiniz halde çoğu zaman kabızlık sorunu yaşıyorsanız, yeme krizlerinize çare bulamıyorsanız sebebi büyük ihtimalle candida maya mantarıdır.

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Sabah uyandığınızda tükürük testini mutlaka yapın!

Candida mantarları gıdalardan aldığınız sofra şekeriyle imal edilmiş ürünleri ve unlu mamülleri önce piruvat’a sonradan asetaldehid ve karbondioksite dönüştürür. Asetaldehid, hem karaciğer hem de mantar tarafından etil alkole dönüştürülür. Açığa çıkan karbondioksitin etkisiyle karnınızda şişkinlik ve sertlik oluşur.

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Sabah uyandığınızda tükürük testini mutlaka yapın!

Bağırsaklarda 100 trilyon bakteri bizimle birlikte yaşar. Normal bağırsak florasında bu bakterilerin %90’ının faydalı bakterilerden olması gerekir. Altta saydığımız nedenlerle yararlı bakteriler azalır, zararlılar çoğalır. Bifidobakteriyum ve laktobasillus adlı faydalı bakterilerin azalmasıyla bağırsak florasındaki denge candida (kandida) lehine bozulur.

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