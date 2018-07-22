Sabah kahvaltısından önce sarımsak yiyin

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandıracak, hastalıklara neden olan virüslerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak, yaşamınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenizi sağlayacak önemli bir organdır.

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandıracak, hastalıklara neden olan virüslerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak, yaşamınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenizi sağlayacak önemli bir organdır. Bu nedenlerden dolayı karaciğerinizin sağlıklı çalışması gerekir. Birazdan vereceğimiz besinler karaciğerinizde detoks etkisi yaratarak 30 günde yenilenmesini sağlayacak…

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Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır. Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir. Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir. Bizde bu sebeplerden dolayı karaciğerinizi 30 günde yenilemenizi sağlayacak besinleri sizler için araştırıp bir araya getirdik. Twitter

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Enginarı asla diyetinizden çıkarmamalısınız. Sonuçta, sadece karaciğeriniz için değil aynı zamanda pankreasınız için de iyidir. Doğal enzimleri, yağların sindirimiyle ilişkili olan tüm süreçlerin rejeneratörleri, koruyucuları ve iyileştiricileri olarak görev yaparlar. Twitter

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